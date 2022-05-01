Как информирует «НБН», об этом рассказал пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Владислав Назаров на собственной странице в социальной сети Facebook.

Дословно из заявления Назарова:

«В море была зафиксирована активизация сил флота врага. После того, как мы нанесли очередной удар по острову Змеиный при помощи скоростного десантного катера типа «Раптор», враг предпринял попытку осуществить эвакуацию и пополнение личным составом собственных подразделений, которые оставались на острове».

При этом он добавил, что остальные корабли России, а также российская субмарина продолжают удерживать угрозу ракетного удара по территории Украинского государства на весьма высоком уровне. Помимо того Назаров добавил, что в Одесской области защитники при помощи ПВО смогли уничтожить российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», который выполнял разведывательный полет.