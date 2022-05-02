Как информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН», астролог Елена Осипенко заявила, что солнечное затмение, которое было тридцатого апреля текущего года, окажет значительное влияние на судьбу нашей страны.

Согласно ее словам, с этой даты для Украины начался новый этап.

Что ожидает Украину?

Так, согласно словам эксперта, Украину ожидают масштабные перемены. Причем они могут быть как положительными, так и негативными. Осипенко добавила при этом, что наступит период коммуникаций. Это значит, что Украина получит новых деловых партнеров.

Дословно из заявления астролога Елены Осипенко:

«Будет происходить расширение сети контактов. Будут появляться деловые партнеры, которые заключат важные переговоры. Но они все будут временными. Хотя и весьма надежными».

Напоследок специалист добавила, что солнечное затмение в стабильном Тельце, которое было тридцатого апреля, поможет заложить программу мира. По всей видимости, в этот период завершится война в Украине.

Ранее астрологи озвучили критичную дату для президента Российской Федерации Владимира Путина.