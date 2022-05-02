Обращаясь к украинцам в воскресенье, 1 мая, Зеленский сообщил, что российские оккупанты хотят осуществить наступление на населенные пункты Днепропетровской области, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Офиса президента.

Именно для этой цели, по словам главы государства, путинские войска подтягивают силы на юге страны. Лидер украинцев отметил, что потенциальный захват Днепропетровской области мог бы стать стратегическим успехом вооруженных сил страны-агрессора.

Отметим, что россияне также не оставляют попытки ликвидировать главу Украины. Об этом Зеленский рассказал в интервью австрийскому телеканалу. Президент рассказал, что на него было осуществлено 10 покушений, объяснив, почему это не страшно. Также он «пожалел» российского агрессора Владимира Путина т высказался о его проблемах.