Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Владимира Зеленского проекту 60 Мinutes австралийского телеканала «Nine Network»

Это не так много, 10 (покушений) – это всего 10 человек хотят этого, это не так страшно. Я думаю, что у президента Российской Федерации гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике… То, что пережили и переживаем все мы, когда люди сидят в подвалах, их мучают, в колодцах находили украинцев – я думаю, у меня более-менее ситуация не такая страшная. Мне страшно за наших людей, особенно за семьи, которые потеряли близких

– ответил Зеленский на вопрос о том, что он – «цель №1» для России, и о 10 покушениях.

А на замечание о популярности президента Украины Зеленский сказал:

Популярность, которая у меня есть – она точно меня не вдохновляет, потому что я знаю, какая цена у этой популярности, цена – война.

Он сказал, что не ожидал такого результата и верит, что любой президент был бы с народом.

Зеленский также подтвердил, что ему предлагали в начале войны выехать из Украины, но он «даже не думал о том, чтобы уезжать».

Президент также сказал, что Украина победит, а затем станут известны подробности того, как случилась война. «Мы обязательно победим», – уверен Зеленский.

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