Об этом говорят источники WP в Минобороны США, министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует «НБН».

Ллойд Остин сказал, что дальнобойная артиллерия окажется решающей на следующем этапе войны.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны отметил, что поскольку Запад продолжает посылать в Украину так много артиллерии, «это может стать чем-то вроде перестрелки». По оценке Пентагона, Россия не так эффективна, как ей хотелось бы, в использовании дальнобойной артиллерии.

Ожидается, что администрация Байдена, которая вместе с Канадой обучает небольшое количество украинских военнослужащих обращению с десятками 155-мм гаубиц, которые обе страны обязались предоставить, одобрит передачу еще большего количества артиллерии Украине в ближайшие дни.

Как сообщается, США уже пообещали предоставить около 190 тысяч артиллерийских снарядов плюс 90 гаубиц. По состоянию на четверг, более половины прибыли в Украину, как сообщил источник WP.

Как сообщил Блинкен, новый запрос Конгресса США на сумму 33 млрд долларов на дополнительную помощь Украине включает финансирование «дальнобойной артиллерии более тяжелого калибра».

Кроме того, Франция пообещала самоходные гаубицы «Цезарь», стреляющие теми же 155-мм снарядами. Другие союзники, такие как Британия и Швеция, также могут отправить артиллерию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что бойцы ВСУ начали интенсивное обучение обращению с западным вооружением на военных объектах США в Германии