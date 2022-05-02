Как сообщает «НБН» со ссылкой на censoru.net, публицист уверен, что «это и есть поворотная точка войны». Ведущий язвительно порекомендовал российским оккупантам «собрать манатки» и «исчезнуть» с украинской земли, поскольку дальше их ожидает только стремительный крах.

Это и есть поворотная точка войны. России следует быстренько собрать манатки, исчезнуть и сделать вид, что ее никогда в Украине и не было. Все дальнейшее будет просто бессмысленной генерацией трупов, разрушений и позора

— уверен Невзоров.

Ускоренная процедура поставки амуниции и прочей продукции по программе ленд-лиза будет установлена в течение 60 дней. Для Украины – это большой шаг к победе. Для РФ – существенное усложнение ситуации.

Также ранее мы сообщали о том, что Невзоров назвал власти РФ трусливыми, фашиствующими чинушами и послал их в одно место