Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение руководителя Одесской военной администрации Максима Марченко в Телеграм, войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по Одессе. В результате есть погибшие и раненные люди.

Дословно из заявления Марченко:

«Вражеские силы нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К большому сожалению, есть раненные и погибшие. Мы не оставим этого так».

Кроме того, в сообщении Одесского городского совета со ссылкой на оперативное командование «Юг» говорится, что пострадал также религиозный объект.

В свою очередь начальница пресс-центра сил охраны и обороны «Юга» Наталья Гуменюк, о чем информирует «Суспильне», отметила, что в результате очередной ракетной атаки оккупантов Российской Федерации по городу Одесса, в жилом доме погиб пятнадцатилетний подросток.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый ракетный удар России по городу Одесса.