В эфире национального марафона Данилов высказался о проблеме недостатка топлива в Украине. По его словам, ажиотажный спрос начался перед Пасхой и 1 мая, информирует «НБН».

Секретарь СНБО рассказал, что в этот период был наплыв украинцев, которые начали возвращаться домой, несмотря на просьбы руководства страны повременить с приездом.

Данилов объяснил, что компании, которые занимаются снабжением, не рассчитывали на патриотизм украинских граждан, которые приняли решение вернуться в свои дома. В результате возник дефицит топлива, поскольку большому количеству людей понадобилось заправить свои автомобили.

Чиновник призвал население не забывать о том, что в стране идет война и такие ситуации могут случаться. Он отметил, что вскоре дефицит исчезнет, поскольку на АЗС появится необходимое количество топлива.

Ранее Данилов высказался о возможности возвращения оккупантов в Сумскую и Черниговскую области. Секретарь СНБО рассказал, есть ли у врага подразделения, чтобы вновь зайти в эти регионы.