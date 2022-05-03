В интервью изданию «НВ» начальник ГУР объяснил, почему не удался захват Украины за 2-3 дня и какие проблемы в захватнической армии этому предшествовали, информирует «НБН».

По словам Буданова, Российская Федерация потратила много денег на пиар, чтобы показать величие своих вооруженных сил, который обернулся потерей в почти 24 000 военных. С нападением российских оккупантов на Украину весь мир увидел, что никакого величия у армии страны-агрессора нет.

Глава ГУР напомнил, что военный потенциал российских захватчиков в начале войны имел преимущество перед ВСУ в 10, а по некоторым показателям и в 20 раз.

Однако реальные боевые действия проявили реальные проблемы путинских войск. Несмотря на то, что ВС РФ имели количественный показатель, они были лишены качественного. Также у солдат Кремля отсутствовала мотивация к ведению войны и на них достаточно сильно влияют огромные потери.

Буданов добавил, что РФ начала проводить скрытую мобилизацию, но в ближайшее время Москва начнет уже в открытую собирать призывников. При этом интересно, как Кремль объяснит россиянам, зачем для якобы второй армии мире, у которой все идет по плану, необходима мобилизация.

Ранее Буданов заявил, что кремлевские силовики готовят теракты на территории России, чтобы нагнетать антиукраинскую истерию в обществе. Он сообщил, какие объекты в РФ под угрозой.