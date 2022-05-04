Как информирует «НБН», в комментарии «Радио Свобода», ссылаясь на слова командира полка «Азов», Давид Арахамия отметил:

«Уже второй день к ряду продолжаются попытки штурма завода. Войска Российской Федерации уже на территории «Азовстали».

Немного ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что на территории заблокированного вражескими силами Мариуполя российские войска второй день подряд штурмуют завод «Азовсталь». Как известно, в убежищах предприятия украинского бизнесмена Рината Ахметова по настоящее время остается множество гражданских лиц, которых до сих пор не эвакуировали.