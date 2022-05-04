Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание Проект.

Примерно через неделю после начала войны Кремль попросил своих социологов провести закрытые телефонные соцопросы, в том числе с вопросом об отношении россиян к основным тезисам пропаганды.

Четыре собеседника здания — высокопоставленный медиаменеджер и близкие к Кремлю социолог и политтехнологи — утверждают, что респонденты не смогли толком объяснить, что означает «денацификация».

Кроме этого, людям было сложно даже выговорить это слово, говорит один из собеседников.

Близкий к Кремлю источник пожаловался, что после этого в окружении российского президента «начался бардак»: «Каждую неделю искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось».

В итоге в эфире пропагандистов резко сократилось использование термина «денацификация», но совсем отказаться от него было невозможно, так как нельзя просто забыть озвученную президентом цель.

Это хорошо видно по эфирам программы «Вести недели» Дмитрия Киселева, отмечают журналисты. В первом после войны выпуске он не менее семи минут разъяснял смысл «денацификации». Но уже в апрельских выпусках он либо не использовал термин вообще, либо делал это по разу за весь выпуск.

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