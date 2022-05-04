Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на РИА Новости.

Как пишут пропагандисты РФ, «признаки занятия черной магией обнаружены в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка: адепты потусторонних сил пытались «освятить» оружие и делали пометки кровью».

По их словам, в этом штабе базировалась воинская часть А4472 – и «на его стене обнаружена сатанинская печать, вызывающая ассоциации с голливудскими фильмами про нечистую силу».

Это магический сигил (символ), состоящий из многих пересекающихся линий. Что он означает, трудно сказать наверняка, в нем можно увидеть и перевернутый знак анархии, и часть знака «СС», руну зиг, она четко видна в крайнем левом секторе круга, и написанную по-немецки букву иврита «зайн», означающую меч или оружие

— сказала Екатерина Дайс.

В библейском иврите Зайн означает «меч», а глагол «лезаен» – «вооружать». Возможно, авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или «просили» послать им больше оружия.

По словам Дайс, «магическая печать темных сил» сочетает в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики.

Она добавила, что печать нарисована «уникурсурально», то есть не отрывая руки, что также выдает ее оккультный характер.

«РИА Новости» добавляет, что в здании среди штабных инструкций обнаружили пресс-релиз украинских силовиков с рассказом о потерях на Донбассе – а на нем «есть полосы от крови, притом что в других местах нигде подобных следов нет».

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