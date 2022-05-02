На своем YouTube-канале Цымбалюк выразил мнение, что именно Путин дал команду устранить главный рупор Кремля на телеканале «Россия 1», информирует «НБН».

По словам журналиста, пустовать место топ-пропагандиста на ТВ-канале не будет и Соловьеву уже нашли замену. Цымбалюк считает, что скандальная псевдожурналистка Ольга Скабеева станет основной звездой кремлевской пропаганды на телеканале.

Журналист не сомневается, что и предыдущее «покушение», организацию которого Соловьев приписал Украине, осуществили по приказу главы Кремля.

Комментируя причины замены кадров на пропагандистском ТВ в России, Цымбалюк отметил, что Путин крайне недоволен поведением рупора кремлевского режима, который возомнил себя президентом РФ и смело вещал о ликвидации флагмана Черноморского флота страны-оккупанта «Москва».

Напомним, что ФСБ России заявила о задержании группы «неонацистов», которые якобы планировали покушение на самых главных пропагандистов. Арестованные заявили, что работали на СБУ.