Соответствующую информацию сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины на своей Facebook-странице. По данным ГУР, Россия готовит «парад» в разрушенном Мариуполе к 9 мая, информирует «НБН».

Кремль поставил перед Кириенко задачу – подготовить «торжественные мероприятия» к священной для Путина дате. Что интересно, российское руководство решило не проводить «праздник» и не имитировать «военный парад» в оккупированном Донецке. В «республиках» Донбасса не проводят подготовительные работы к 9 мая.

В планах Москвы именно Мариуполь должен стать центром «торжеств», поэтому центральные улицы города срочно расчищают от завалов, тел погибших и неразорвавшихся снарядов армии РФ.

«Радость» от встречи мариупольцев с российскими захватчиками продемонстрирует пропаганда. В заблокированный город приехал главный рупор Кремля Владимир Соловьев, чтобы подготовить соответствующие материалы о «победе над нацистами». Также для этой цели Мариуполь посетил главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что 9 мая Путин может объявить о присоединении «республик» Донбасса к стране-агрессору. Также кремлевский диктатор может торжественно сообщить россиянам о «могучем наступлении» армии РФ на Востоке Украины.