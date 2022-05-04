В своем Twitter-аккаунте журналистка сообщила, что она считает сомнительным сценарий, при котором кремлевский диктатор объявит о переходе от «спецоперации» в Украине к полноценной войне, информирует «НБН».

По ее мнению, 9 мая президент-агрессор торжественно объявит россиянам «могучее наступление» на Востоке Украины. Латынина отметила, что глава Кремля любит нумерологию, о чем всем известно, плюс ко всему оккупанты завезли на Донбасс недельный запас снарядов. Также журналистка обратила внимание на то, что для вооруженных сил Украины поступит тяжелая техника к середине мая.

Латынина призвала подписчиков помянуть ее слово, когда 9 мая из всех утюгов в России прозвучит заявление Путина о начале «победного наступления» на Востоке Украины. Для этого российские захватчики начнут тотальную артподготовку и высыплют все завезенные снаряды. При этом очевидно, чем все закончится для путинских войск.

В свою очередь экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков предполагает, что 9 мая президент-агрессор может заявить о присоединении «ДНР» и «ЛНР» к Российской Федерации. При этом такой сюрприз Путина вызовет серьезный раскол российских элит.