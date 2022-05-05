Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, что до полудня 9 мая будет длиться девятый лунный день, который у астрологов считается «сатанинским», поскольку в этот период активизируются силы зла, способные навредить как каждому человеку отдельно, так и всему миру, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

По словам эксперта, звезды советуют проявлять осторожность, поскольку в этот день существует большая вероятность насилия, как морального, так и физического. Она отметила, что в эту схему вписывается возможность усиления боевых действий и проведения всеобщей мобилизации.

Виттрок не удивилась, что именно в этот день вероятны военные парады в России, которые являются своего рода «политическим эксгибиционизмом» — демонстрацией своей силы и милитаристских целей.

Астропсихолог ободрила украинцев, заверив, что в этом году 9 мая не получится полного апофеоза у страны-агрессора, кроме того, подпортится праздник и диктатору Владимиру Путину. Российский лидер почувствует, что ему «негде разгуляться», кроме того, тот факт, что он планировал проведение парада в Украине, также подпортит ему настроение.

Ранее астролог Надежда Боровая указала на дату, когда для Путина наступят необратимые перемены. Она рассказала, что будет с «Гитлером 21 века» в ближайшее время.