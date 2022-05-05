Как информирует «НБН», в Телеграм бойцы «Азова», которые стоят на защите города с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, опубликовали видео, как российские оккупанты штурмуют территорию комбината.

Стоит отметить, что там до сих пор находятся защитники нашей страны, а также гражданские лица.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Штурм «Азовстали» продолжается. Украинские защитники под плотным огнем продолжают удерживать оборону завода. Вражеские силы применяют авиацию, а также артиллерию. Кроме того, работает пехота оккупационных сил».

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал информацию о прорыве российско-оккупационных войск на территорию «Азовстали».