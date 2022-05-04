Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал информацию о том, что в среду, 4 мая российские оккупанты якобы прорвались на территорию завода «Азовсталь». Территорию крупнейшего предприятия, как известно, контролируют украинские военные, в бомбоубежищах завода продолжают прятаться мариупольцы.

Арестович заявил, что на данный момент неизвестно о состоянии дел и информация требует уточнений.

Советник главы ОП заявил, что необходимо дождаться официальных сообщений.

«Дождемся официальных сообщений, потому, что они много раз проверены. Министерство обороны очень подробно проверят все, чтобы не вводить людей в заблуждение», — сказал Арестович.

При этом он отметил, что штурм оккупантами «Азовстали» не прекращается.

«Штурм «Азовстали» не прекращается, россияне пытаются добить наших защитников», — сказал он.

Арестович напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговорного процесса с РФ, если оккупанты уничтожат украинских воинов в Мариуполе.

«Мы понимаем с кем мы воюем, человеческого у них мало, а на уровне тех, кто принимает решения – сплошной цинизм», — добавил Арестович.

Ранее появилась информация, что в частично захваченный Мариуполь прибыл новый куратор Кремля по «республикам» Донбасса.