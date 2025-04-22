Глава Центра изучения оккупации в своем Telegram-канале сообщил, что во временно захваченном Мариуполе фиксируется определенное замедление перемещений оккупантов в сторону Запорожья, пишет издание «НБН».

При этом, по его словам, именно к концу недели пришлось увеличение количества колонн с танками, всего до 10 единиц танков и гусеничной бронетехники.

Бывший советник мэра Мариуполя также рассказал, что на базах на территории металлургического комбината имени Ильича зафиксировано необычное, но значительное накопление живой силы и военной техники россиян, в частности БТР и БМВ. Кроме того, оккупанты развивают две новые базы в Левобережном и Кальмиусском районах.

Андрющенко объяснил, что такая активность врага связана с необходимостью формирования более безопасного резервного плацдарма в логистической близости к фронту.

Напомним, на прошлой неделе экс-советник мэра Мариуполя сообщал, что в районе города дроны атаковали базу российских «освободителей».