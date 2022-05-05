Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал полка «Азов».

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь («Калина») записал новое видеообращение, в котором, в частности, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Паламарь заявил, что уже третьи сутки на территории завода «Азовсталь» продолжаются тяжелые кровопролитные бои.

«Оборонцы города уже 71 день бьются один на один с превосходящими силами противника… И проявляют такую выдержку и героизм, что Украина должна знать, что значит быть верным Украине», — сказал военный.

Он отметил, что российские оккупанты в очередной раз нарушили обещание по поводу перемирия и не дали эвакуироваться гражданским, которые прячутся от российских обстрелов и бомбардировок в бомбоубежищах «Азовстали». Паламарь призвал мировое сообщество эвакуировать гражданских.

Также военный обратился к Верховному Главнокомандующему, президенту Владимиру Зеленскому, чтобы позаботился о раненных защитниках, которые в страшных муках умирают от отсутствия должной медицинской помощи.

«Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никакие этические нормы, конвенции или законы, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью», — заявил в видеообращении Паламарь.

Ранее появилась информация, что в Мариуполе россияне готовятся к «параду пленных» 9 мая.