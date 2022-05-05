В эфире телемарафона советник городского главы Мариуполя рассказал, что россияне запланировали на 9 мая «парад пленных», для которого вместо бойцов ВСУ используют мирных жителей, переодетых в форму украинских защитников, информирует «НБН».

Для воплощения задуманного, оккупанты удерживают в фильтрационной тюрьме около 2000 мужчин, которых вывезли из города почти четыре недели назад. Поскольку у россиян не хватает пленных украинских солдат, они решили восполнить необходимое количество за счет мирного населения и создать красивую картинку для пропаганды.

Напомним, что в Мариуполь прибыл новый куратор Кремля по вопросам «республик» Донбасса Сергей Кириенко. Также известно о визитах топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева и главаря «ДНР» Дениса Пушилина.

Россияне вовсю готовят центр города для проведения «парада» 9 мая. Чтобы провести «торжества», улицы расчищают от завалов, неразорвавшихся российских снарядов, а также убирают тела погибших.