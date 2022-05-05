Об этом он заявил в эфире «24 Канала», передает «НБН».

В среду, 4 мая появилась информация о том, что российские оккупанты прорвались на территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Территорию предприятия-гиганта, как известно, контролируют украинские военные, а в бомбоубежищах и подвалах до сих пор прячутся гражданские.

В четверг, 5 мая советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что украинским воинам удалось выбить противника из «Азовстали». Однако, как оказалось, это не так.

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар («Калина») заявил, что российских оккупантов не выбили, на территории завода продолжают идти тяжелые бои.

«Никто никого не выбил, противник на заводе. Идут тяжелые бои», — сказал «Калина».

Ранее защитники Мариуполя обратились к президенту Зеленскому.