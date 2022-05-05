В Telegram-канале Киевской городской государственной администрации сообщили, что в четверг, 5 мая, в столице приспустят Главный государственный флаг Украины с целью замены полотна на новое, информирует «НБН».

В КГГА рассказали, что столица заботится о том, чтобы Главный флаг нашей страны и флагшток поддерживать в надлежащем виде. После замены полотна дорогой каждому украинцу государственный символ вновь поднимут над городом.

Отметим, что киевское сооружение флагштока является самым большим на территории Украины, его высота составляет почти 90 метров, а вес – 32 тонны. Размер полотнища Главного флага нашего государства – 16 на 24 метра.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко отдал распоряжение избавиться от бронзовой скульптуры в центре города, которая символизировала «воссоединение Украины с Россией». Киевский городской глава рассказал, что будет с Аркой дружбы народов, возле которого находился советский бронзовый памятник двух рабочих.