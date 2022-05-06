Как информирует «НБН» со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Джона Кирби, в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заявили:

Дословно из заявления Пентагона:

«Знаете, у нес не идеальное знание диспозиий сил Росии, однако в целом нам удалось оценить, что большинство российских войск, сухопутных, которые были направлены в Мариуполь, отошли и двинулись к северу от Мариуполя. Небольшое количество, приблизительно эквивалентное паре батальонных групп, пока что остается в Мариуполе, а также на его окрестностях».

Также в сообщении отмечается, что в основном россияне ноносят по Мариуполю авиационные удары, в том числе и по окрестностям комбината «Азовсталь», где продолжают находиться украинские защитники и гражданские люди.

Ранее в Сети появилось видео штурма города Мариуполя российскими войсками, которое выложили в Сеть бойцы полка «Азов».