В интервью украинскому коллеге Дмитрию Гордону журналист рассказал, что значительная часть генералов Российской федерации не поддерживают войну против Украинского государства, информирует «НБН».

Руководитель проекта Bellingcat сообщил, что он получил взломанные переписки, которые свидетельствуют о том, что генералы армии России поддерживают «спецоперацию» Кремля по приказу, но в общении между собой высмеивают ее.

По словам Грозева, он не может представить, что группа, которая верит в идеологию необходимости войны против Украины, превышает 10 человек. Остальные так или иначе оказывают скрытое противодействие планам Путина.

Журналист отметил, что высокопоставленные военнослужащие страны-агрессора лично ощутили потери путинских войск: их сыновья, племянники погибли или попали плен. Это также существенно поменяло отношение высшего командования армии РФ к войне.

Ранее Грозев заявил о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин не поставил в известность свое окружение о своем намерении напасть на Украину. Журналист утверждает, что даже глава МИД РФ Сергей Лавров не верил, что будет полномасштабная война с соседней страной.