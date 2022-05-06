Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал полка «Азов».

В пятницу, 6 мая российские оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Произошло это во время прекращения огня. Таким образом, российские войска в очередной раз показали, что им плевать на все договоренности.

В результате обстрела погиб один боец, еще 6 получили ранения. Автомобиль, который направлялся к гражданским для того, чтобы эвакуировать их с территории завода, оккупанты подбили противотанковым ракетным комплексом.

«Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантий безопасности при эвакуации гражданского населения», — пишет «Азов».

Стоит отметить, что на территории завода «Азовсталь» четвертые сутки идут тяжелые бои. Российские оккупанты прорвались на территорию предприятия, но сопротивление украинских бойцов продолжается.

Завода «Азовсталь» — последний оплот украинских военных. В бомбоубежищах завода находятся мариупольцы, а также сотни раненных бойцов. Ранее бойцы «Азова» призывали руководство Украины и мировое сообщество сделать все, чтобы эвакуировать гражданских, раненных бойцов и забрать тела погибших.