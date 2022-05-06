Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российского захватчика с товарищем, где рассказывает, как он пытается «откосить» от участия в сражениях с украинскими защитниками, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Путинский военный рассказывает, что оккупанты насыпают песок в горючее или в топливную систему, чтобы не атаковать украинские позиции. Также оккупанты просто отказываются выполнять приказы командиров, которые безжалостно бросают их в котел войны. Кроме того, если солдатам что-то не нравится, они не стесняются «послать» руководство.

Собеседник российского захватчика удивляется, что его товарища не наказывают за такое поведение и берет на вооружение «лайфхаки», чтобы не идти в бой под огонь ВСУ.

Ранее СБУ опубликовала беседу путинского военного со знакомым. В разговоре «освободитель» рассказывает, о чем он мечтает на войне в Украине.