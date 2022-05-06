Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Великобритании в Twitter. Ссылаясь на данные своей разведки, оборонное ведомство Соединенного Королевства заявило, что попытки захватить завод россиянам будут стоить дорого, информирует «НБН».

Для Кремля важно осуществить захват комбината, поскольку это будет означать, что оккупанты полностью контролируют город. Кроме того, такое достижение даст главе РФ Владимиру Путину возможность похвастаться «достижением» в войне с Украиной 9 мая.

Британская разведка утверждает, что российские оккупанты при штурме завода в Мариуполе теряют личный состав, технику и боеприпасы. Кроме того, украинские защитники на «Азовстали», которые мужественного держат оборону, срывают все оперативные планы Москвы на юге Донбасса, поскольку потери путинских войск продолжают расти.

Отметим, что бойцы «Азова» обнародовали кадры штурма российскими захватчиками комбината «Азовсталь». В сообщении украинские защитники отметили, что они под плотным огнем удерживают оборону завода.