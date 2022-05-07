В Telegram-канале Службы безопасности Украины обнародовали запись телефонной беседы путинских солдат. Один из «освободителей», который стоит в Херсонской области, сообщил своему знакомому о неприятной истории, которая произошла с участием кадыровцев, информирует «НБН».

Оккупант рассказал, что чеченцы обманули и ограбили его. Под предлогом помолиться он впустил чеченцев, которые сообщили ему, что «они свои, на разведке». Инцидент закончился для путинского солдата кражей пистолета кадыровцами.

На этом грустная история «освободителя» не закончилась: опрометчивого военного наказали за потерю оружия, приказали копать окопы. Также командование дало ему два дня на то, чтобы отыскать пистолет.

В разговоре оккупант признается, что если он не найдет оружие, его могут «завалить» и обставить все так, будто он погиб из-за украинских защитников.

Отметим, что в Херсонской области произошла перестрелка между чеченцами и бурятами. Оккупанты, взявшись за оружие, устроили разборки под Чернобаевкой из-за давно назревшего конфликта в путинской армии.