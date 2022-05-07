Оккупационные силы России сегодня, седьмого мая, нанесли несколько ударов по городу Николаеву с воздуха.

Как информирует «НБН», об этом заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич во время эфира всеукраинского телемарафона.

Отмечается, что на протяжении сегодняшнего дня, седьмого мая, оккупанты России нанесли несколько ударов с воздуха по городу.

Дословно из заявления Сенкевича:

«Сегодня были прилеты по городу. Нужно сказать, что в 17 часов 45 минут был еще один прилет. Точной информации пока что нет, где это было и в каком месте. Он был, но не в населенном пункте, ведь в противном случае у меня бы уже была информация об этом».

Ранее уже сообщалось, что оккупанты РФ нанесли удар по эвакуационному автомобилю в Мариуполе, что привело к летальным потерям в рядах полка Азов.