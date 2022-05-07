Буквально недавно в некоторых СМИ появились данные о том, что якобы защитники Мариуполя из полка «Азов» капитулировали с белым флагом.

Как информирует «НБН», реакция украинских защитников не заставила ждать. В пресс-службе полка «Азов» заявили, что такая информация является самым настоящим фейком, ведь никто из бойцов своих позиций не сдавал.

Дословно из сообщения полка «Азов»:

«Некоторые из интервнет-источников начали активно распространять данные относительно того, что защитники города Мариуполя вышли к военным РФ с белым флагом. В действительности же, для реализации плана эвакуации гражданских применяются белые флаги обеими сторонами».

Также там заявили, что на этот раз для эвакуации граждан с территории завода «Азовсталь» обе группы применяли такие флаги.

«Хотим заметить, что эта процедура проводится уже четвертый раз», — подытожили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях активно распространялась неподтвержденная информация относительно того, будто бы защитники Мариуполя вышли с белыми флагами в направлении войск Российской Федерации.

Ранее сообщалось о том, что на территорию Мариуполя прибыл новый куратор, поставленный режимом Путина, который отвечает за ОРДЛО.