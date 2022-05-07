В ходе эвакуации гражданских лиц из комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где люди прятались от российской агрессии, шестого мая, войска Путина убили защитников из полка «Азов». Еще шесть воинов получили ранения.

Как информирует «НБН» со ссылкой на комментарий командования полка «Азов» для «Украинской правды», от обстрелов со стороны российских войск во время эвакуации гражданского населения из «Азовстали», погибли три бойца «Азова», а еще шесть получили ранения.

Дословно из сообщения командования полка «Азов»:

«Вчера, шестого мая, в ходе эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь» свою жизнь отдали три военнослужащих. Еще шестеро получили ранения. Один из бойцов погиб от выстрела ПТУРа, а еще двое – от бомб, которые сбрасывал вражеский беспилотник».

Ранее сообщалось о том, что ветераны Второй мировой войны обратились к Путину с призывом отпустить защитников Мариуполя и гражданских с завода «Азовсталь».