Ветераны Второй мировой войны обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину относительно ситуации, которая сегодня происходит на территории Мариуполя.

Как информирует «НБН» со ссылкой на видеообращение киевских ветеранов, прошедшие Вторую мировую войну украинцы призвали главу Кремля предоставить возможность украинским солдатам и гражданским выйти из окружения на заводе «Азовсталь».

В частности, ветераны Второй мировой войны говорят, что логика Гитлера была понятной, так как он стремился уничтожить все нации, но зачем Россия напала на Украину вообще понять невозможно. Также ветераны отмечают, что этой войной Путин просто уничтожает народ. Прошедшие Второю мировую войну люди обращаются к Путину с призывом выпустить гарнизон из Мариуполя, а также гражданских.

Ветераны говорят, что война, которую затеяла Россия против Украины, вообще никудышняя, и ее срочно нужно прекратить. Люди шокированы, что россияне, которые бок о бок воевали с украинцами против нацистской Германии, сегодня убивают на территории Украинского государства детей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы бойцы «Азова» сдались россиянам. Но вскоре в полке прокомментировали, что происходит на самом деле.