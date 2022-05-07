Уже в ближайшее время ожидается поставка из Штатов очередной партии вооружения для нужд Вооруженных сил Украины. Суммарная стоимость этого пакета военной поддержки будет достигать 150 миллионов долларов США.

Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

А уже сегодня, седьмого мая, в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки раскрыли, что именно получит Украина в рамках этого пакета помощи. Согласно словам представителя американского оборонного ведомства Джона Кирби, США предоставят Украине двадцать пять тысяч 155-миллиметровыъ артиллерийских снарядов, а также противоартиллерийские радиолокационные системы AN/TPQ-36. Последних будет три единицы.

Также украинским защитникам будут переданы электронные средства для подавления помех, и полевое оборудование с запчастями.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что война в Украине переходит в рутинную фазу.