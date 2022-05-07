В интервью российскому правозащитнику и оппозиционеру Марку Фейгину представитель Офиса Зеленского рассказал, что полномасштабная война в нашей стране, развязанная Россией 73 дня назад, переходит на следующий этап, информирует «НБН».

Арестович объяснил, что вооруженное противостояние переходит в рутинную фазу, которая будет продолжаться не менее 2 месяцев.

Советник главы ОПУ отметил, что этот период либо ничего не произойдет, либо будут мелкие сенсации, когда две стороны будут «тупо перемалывать» друг друга. Представитель Офиса Зеленского утверждает, что этот этап войны по-своему очень сложный.

Ранее Арестович сделал серьезное предупреждение россиянам, рассказав, как изменится характер войны в мае. Советник руководителя Офиса президента Украины сообщил, что к концу этого месяца наши вооруженные силы накопят достаточно вооружения, чтобы начать наступление на оккупантов.