Вчера, седьмого мая, российско-оккупационные войска нанесли авиационный удар по школе в Белогоровке, что в Луганской области.

Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы ОВА Луганщины Сергея Гайдая, от российского авиационного удара по школе в Белогоровке, по предварительным данным, погибли шестьдесят человек.

По его словам, из-под завалов удалось эвакуировать тридцать человек. Семь из них получили ранения и травмы.

Дословно из заявления Сергея Гайдая:

«Седьмого мая в Белогоровке в результате авиаудара Российской Федерации возникли пожары в здании школы на площади порядка трехсот метров квадратных, а также в доме культуры. Возгорание было полностью ликвидировано за почти четыре часа. После этого проводилась работа по разборам завалов. К большому сожалению, были найдены тела двух погибших. Скорее всего, остальные шестьдесят человек, которые остались под обвалами, погибли».

Также ранее сообщалось о мощных ударах из воздуха Российской Федерацией по городу Николаеву.