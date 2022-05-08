Агрессор, который начал широкомасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля, Российская Федерация, продолжает осуществлять ракетные обстрелы украинских городов. В очередной раз под прицелом оказались жилые районы Одессы.

Как информирует «НБН» со ссылкой на Телеграм «Одесса. Официально», войска Российской Федерации днем, восьмого мая, запустили по Одессе и области несколько ракет. Часть из них, к сожалению, попала в цель – жилой район. В результате ракетного удара пострадала молодая девушка.

Также очередной ракетный обстрел Одессы прокомментировал и председатель Одесской ОВА Максим Марченко.

Согласно обнародованной информации, в настоящее время неизвестно о состоянии пострадавшей девушки. Но при этом Марченко отметил, что Вооруженным силам Украины на протяжении дня удалось сбить одновременно четыре ракеты. Аналогичное количество сбитых российских ракет также подтвердили и в оперативном командовании.

В свою очередь в ОК «Юг» подчеркнули:

«Три ракеты, которые были выпущены из самолетов со стороны Черного моря, летели в Одессу. Две из них попали в жилой район, разрушив зоны для отдыха».

В результате попадания ракеты начался пожар, площадь которого оценивалась в пятнадцать метров квадратных. Спасатели сразу же начали разбирать завалы на площади в триста квадратов.