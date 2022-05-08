На территории столицы Украинского государства города Киева на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дней, 8 и 9 мая, сохраняется высокий риск ракетных ударов. В итоге местное население призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской военной администрации, столица по состоянию на текущий момент продолжает жить в условиях военного времени.

Дословно из обращения КГВА к киевлянам:

«Мы хотим подчеркнуть, что сейчас сохраняется большая опасность ракетных ударов. Особенно в дни 8 и 9 мая, ведь для вражеских сил эта дата является сакральной. Мы не изменяем на эти дни комендантский час, и он остается с 22 часов до 5 часов утра. Обращаемся к жителям Киева незамедлительно реагировать на все сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие. Игнорировать опасность не стоит!».

При этом в городской военной администрации напомнили, что с целью предотвращения провокационных действий запрет массовых скоплений людей, а также проведение разных акций в эти дни, остается в силе.

В ГКВА резюмировали напоследок:

«Возлагать цветы к вечному огню можно, но исключительно в индивидуальном порядке. Благодарим вас за внимание».

Ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по Белогоровке, что в Луганской области. Согласно словам главы региональной ОВА, в результате удара по местной школе погибшими могут оказаться порядка шестидесяти человек.