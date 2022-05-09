Украинские защитники активно продолжают разоружать вражеские российские силы на территории нашей страны, куда те вторглись 24 февраля текущего года.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное 93 ОМБр «Холодный Яр» в социальной сети Facebook, украинские защитники продемонстрировали, как используют трофейные танки, которые были добыты в бою против оккупантов из Российской Федерации.

В обнародованном сообщении говорится:

«День Победы будем праздновать потом. Ведь еще не определена его дата. Однако она обязательно будет. Мы прилагаем к этому усилия. Но пока что мы устраиваем военный «парад» на трофейных танках России по переднему краю».

Украинские военнослужащие после того, как отобрали российскую военную технику, отремонтировали ее, а также закрасили позорную маркировку.

В общей сложности, 93-я ОМБр имеет два трофейных танка РФ Т-80БВМ, а также один Т-80БВ.

Один из отвоеванных украинскими войсками российских танков имеет прозвище «ярость».

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