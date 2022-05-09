В своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя заявил, что российским захватчикам не удалось провести парад, вместо этого они устроили «карнавал» с 300-метровой «полосатой тряпкой» при участии главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина, информирует «НБН».

«Шабаш на костях мариупольцев», — прокомментировал ситуацию Андрющенко.

Оккупанты растянули георгиевскую ленту, с которой пришли на площадь Воинов освободителей. Шествие прошло под канонаду с завода «Азовсталь». Для участия в «празднике» привезли людей из Новоазовска и Донецка, большая часть из которых россияне, выборочно к «торжеству» присоединили пожилых мариупольцев. Андрющенко отметил, что горожан заманивали на площадь обещаниями полевой кухни и раздачей продуктовых наборов.

По словам советника главы Мариуполя, на месте были все – «Путлерюгенд», вечный огонь из Москвы, оккупанты, коллаборанты, кроме жителей города. Он отметил, что с «праздников пошло что-то не так, потому что Мариуполь – это Украина, а не московия».

Отметим, что ранее россияне планировали провести в Мариуполе «парад пленных», который намеревались организовать из мирных жителей, переодетых в форму украинских защитников.