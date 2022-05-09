Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

Депутат горсовета Мариуполя Александр Лашин заявил, что российские оккупанты планируют применить химическое оружие против украинских защитников, которые находятся на заводе «Азовсталь».

По его словам, большая химическая атака на завод планируется 11 апреля.

«В Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня (с 10 мая, — ред.) они не выходили на улицы, потому, что наших ребят, наших героев хотят выкурить из «Азовстали». У них ничего не получается и они уже хотят применить вот такие геноцидные вещи», — сказал депутат.

Лашин призвал мировое сообщество не допустить применения Россией химического оружия в Мариуполе.

Как известно, украинские защитники продолжают удерживать «Азовсталь». На территории завода идут кровопролитные бои. Защитники Мариуполя неоднократно заявляли, что им нужна процедура экстракции. Процедура предполагает договоренность об отводе военных с определенной территории на территорию третьего государства.

Ранее советник мэра Мариуполя рассказал о «торжествах» россиян 9 мая на руинах города.