Украинские военнослужащие, которые стоят на защите южных регионов нашей страны, обнаружили, а также сорвали предпринятые врагом попытки вывести группу разведки. Более того, они уничтожили пятьдесят одного захватчика, а также технику врага.

Как информирует «НБН», в деталях об этом сообщили в ОК «Юг».

В сообщении отмечается:

«Силы Российской Федерации за двадцать четыре часа составили: две РСЗО, один ЗРК «Панцирь-С», вертолет, а также два беспилотник. Живой силы – пятьдесят один рашист».

На протяжении суток на Николаевском и Херсонском направлениях никаких существенных изменений в позициях линии соприкосновения не наблюдалось. Но силы ВСУ обнаружили и сорвали попытку врага вывести разведгруппу. В результате начавшегося боя враг понес летальную потерю, а также один рашист попал в плен, еще один получил ранение.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что накануне, 8 мая, российско-оккупационные силы нанесли очередные ракетные удары по городу Одессе и области. В результате прилета двух ракет в жилые сектора, одна молодая девушка получила ранения.