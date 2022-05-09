Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Обозреватель».

Главарь боевиков так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что разбомбленный российскими оккупантами Мариуполь нужно сделать городом-курортом. Такое заявление ставленник Кремля сделал 9 мая во время «победобесия» в разрушенном Мариуполе. В городе Пушилин вместе с другими оккупантами устроили празднование 9 мая. Рашисты устроили шествие с огромной запрещенной в Украине георгиевской лентой и включили гимн России.

При этом российские пропагандисты, которые приехали в Мариуполь, конечно же, не показали полностью уничтоженные военными РФ кварталы города.

Как известно, российские оккупанты разрушили в Мариуполе 95% зданий. Город находится в блокаде российских войск с 1 марта. Взять его полностью под контроль врагу не удается. Украинские защитники продолжают удерживать оборону на заводе «Азовсталь». Военные неоднократно просили применить к ним процедуру экстракции – это позволит спасти жизни бойцов.

Ранее советник мэра Мариуполя рассказал о «торжествах» россиян на руинах города.