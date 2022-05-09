Российско-оккупационные силы, несмотря ни на что продолжают осуществлять весьма страшные вещи, которые принято называть зверствами, в отношении народа Украинского государства на тех территориях, которые в настоящее время находятся под оккупацией. По состоянию на сегодняшний день известно об убийствах мирного населения, изнасилованиях женщин, детей, пожилых людей на территории Запорожья, а также в Херсонской области.

Как информирует «НБН», такое заявление озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арсестович в эфире израильского телевизионного канала Channel 9.

Согласно словам Арестовича, по своим масштабам новые преступления, которые осуществляют россияне, можно назвать четырьмя новыми Бучами.

Дословно из заявления Арестовича:

«Армия Российской Федерации творит в настоящее время четыре новых Бучи. Две из них в Херсонской области, еще две – в Запорожской».

Также советник Ермака добавил, что сейчас украинский народ в буквальном смысле борется за собственное выживание.

Напоследок Алексей Арестович добавил:

«Множество фактов изнасилований, убийства детей, людей пожилого возраста… Они расстреливают мирное население и тому подобное… Скажите, о каком «братстве» можно сейчас говорить? Восстановление отношений с Россией, ведь мы все-таки соседи, весьма отдаленная история. Но сейчас нам всем нужно выжить, это главная задача».

Ранее Алексей Арестович заявил, что война на территории Украинского государства сейчас переходит в рутинную фазу.