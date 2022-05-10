Министр экономики Юлия Свириденко встретилась с польским вице-премьером Яцеком Сасиным, а также министрами энергетики Литвы и Румынии, информирует «НБН» со ссылкой на Wprost.

По результатам общения с западными политиками, министр сообщила, что Польша выразила готовность помочь Украине справиться с дефицитом топлива, обеспечив дополнительную поставку нефтепродуктов.

Свириденко обсудила с Сасиным транспортные пути, по которым доставят топливо на украинскую территорию. Поставка горючего будет осуществляться из портов Гданьск или Свиноуйсьце.

Кроме того, вице-премьер заявил, что польские компании готовы помогать соседнему государству восстанавливать разрушенную из-за войны с россиянами энергетическую инфраструктуру.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему в стране возник дефицит топлива. Чиновник рассказал, почему компании, которые занимаются снабжением, не могут справиться с ажиотажным спросом.