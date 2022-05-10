Начатая государством-агрессором Российской Федерацией война на территории Украины будет продолжаться. Несмотря на веру и ожидания победы украинского народа, в мае месяце этого, к сожалению, не произойдет. Более детально о том, что ждет нашу страну в недалеком будущем, рассказала таролог Людмила Хомутовская.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель», по словам таролога, несмотря на тяжелую обстановку в Украине, планы агрессора не сбудутся. Она отметила, что Украине выпала четверка кубков, семерка пентаклей, а также иерофант и жрец.

Хомутовская пояснила, что все это значит, что ситуация на передовой будет радовать тех, кто с нетерпением ожидает победы. Хотя и быстрых операций и молниеносного продвижения ВСУ также не предвидится.

Украинские военнослужащие будут стоять на защите собственной земли. Киев будет иметь успехи, однако не масштабные. При этом карты говорят о том, что выбор на высшем уровне уже был сделан. Вопрос остается только во времени.

Российской Федерации же выпали карты паж пентаклей, десятка жезлов, туз пентаклей, а также башня. Это означает, что оккупационные силы будут пытаться прорваться на всей линии фронта, однако их планы будут полностью разбиты.

Ранее стало известно, что Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. В свою очередь член комитета ВРУ по национальной безопасности Федор Вениславский рассказал, что это значит.