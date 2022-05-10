Вениславский убежден, что окончательное принятие ленд-лиза для Украины – четкий сигнал западного мира, посланный Российской Федерации. Такой шаг Америки, по словам нардепа, является беспрецедентным в новейшей истории, поскольку ранее подобного не было, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Политик объяснил, что этот закон также хороший сигнал для западных партнеров официального Киева. Принимая ленд-лиз, Соединенные Штаты Америки дают понять мировому сообществу, что они понимают победу Украинского государства в войне с Россией.

По мнению Вениславского, после такого шага Вашингтона, другие страны коллективного Запада и члены НАТО будут принимать логистические решения намного быстрее.

Депутат не смог не отметить, что очень символично, что Америка послала сигнал стране-оккупанту именно 9 мая, демонстрируя РФ то, что Украина вскоре получит все необходимое, чтобы мощно отбивать вооруженную агрессию захватчиков.

Напомним, что западные СМИ писали о том, что 9 мая Путин может официально объявить Украине войну и мобилизацию в России. Диктатор так и не решился на подобные заявления, при этом привлек внимание общественности своим нездоровым видом и странным поведением на параде в Москве.