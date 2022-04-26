Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Украина-24».

Ситуация на заводе «Азовсталь» в Мариуполе крайне критическая и сложная. В убежищах завода продолжают находиться сотни мариупольцев с детьми, у которых заканчивается еда и воды. При этом защитники Мариуполя продолжаю героически оборонять территорию «Азовстали».

Главный вопрос сейчас – спасение жизней гражданских и храбрых защитников Мариуполя.

При этом страна-агрессор не дает гуманитарный коридор для Мариуполя.

«Путин он жаждет крови, он хочет победы… Думаю, что Путин не пойдет на какие-либо уступки. Два варианта может быть. Первый – это на руинах «Азовстали», как последнего очага сопротивления его войска вывесят российский флаг, и скажет, что мы их «победили»», — сказал Жданов.

При этом эксперт отметил, что диктатору РФ Владимиру Путину абсолютно все равно на то, что в подвалах «Азовстали» прячутся женщины и дети.

«Для него неважно, кто умрет. Россияне заточены на войну, они считают, что нас надо наказать», — сказал Жданов.

И второй вариант, по словам Жданова:

«Россия хочет, чтобы они вышли с белым флагом».

При этом Жданов заявил, что есть специальная процедура, по которой защитников осажденного Мариуполя можно спасти усилиями третьей стороны.

«Есть такая процедура, когда третья сторона может забрать защитников и при этом она должна гарантировать, что до конца войны они не будут возвращены на свою родину, чтобы не принимать участия в дальнейших военных действиях. Есть такой вариант обмена. Такой страной может стать Турция», — заявил Жданов.

Однако проблема заключается в том, что с российским диктатором Путиным никто не может договориться, включая и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

«Пока Путин у руля власти – никто не договорится», — добавил эксперт.

К слову, авиация РФ лишь за последнюю ночь нанесла 35 ударов по «Азовстали».