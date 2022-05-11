В эфире телемарафона Денисенко подтвердил, что страна-оккупант намеренна и дальше пытаться осуществить захват территорий Украины, чтобы мечта Путина о возрождении Советского Союза сбылась, информирует «НБН».

В то же время, российских захватчиков ждет разочарование, поскольку они не достигли успехов ни на одном из стратегических направлений – не смогли захватить Киев, Харьков, Одессу и даже Мариуполь, на который путинские войска бросили все силы, продолжает сопротивляться.

По этой причине в Москве решили пересмотреть свой военный план и сосредоточиться на Донбассе. При этом оккупанты не собираются отказываться от активной фазы войны и подтягивают технику к линии фронта.

Денисенко утверждает, что и при таком раскладе у путинских войск ничего не получится, они «выдохнутся», потерпят в очередной раз неудачу и поставят кремлевского диктатора перед выбором. Главе России останется только два варианта – замораживать конфликт, поднимать вопрос переговорного процесса или объявлять прямую мобилизацию в РФ.

По мнению советника министра, второй вариант не подходит российскому руководству, которое опасается объявлять мобилизацию. Граждане страны-агрессора хоть и поддерживают войну против Украины, но призыв их пугает. Поэтому сейчас Путин надеется на то, что его армия сможет сделать еще один рывок.

Отметим, что американская военная разведка утверждает, что Путин может ввести в России военное положение и развязать еще одну войну.