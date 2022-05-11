В интервью изданию «Обозреватель» объяснил, что оккупанты вывезли на территорию Российской Федерации около миллиона украинцев, чтобы решить огромные демографические проблемы в стране, которые назрели еще до войны, информирует «НБН».

Кроме того, Кремль не будет восстанавливать Мариуполь, поскольку у него нет такой возможности и желания, горожан туда они вернуть не смогут, поэтому они вывозят их в малозаселенный регион РФ. Кроме того, они лишают возможностей украинцев, которые остались без документов и денег, проехать всю Россию и вернуться домой.

В то же время жители Мариуполя представляют угрозу для Кремля, поскольку могут поспособствовать развалу страны-оккупанта. Тука отметил, что в Приморье есть Зеленый Клин, в котором проживают этническими украинцами.

Экс-замминистра вспомнил, что в начале 1990-х годов, «великая держава» трещала по швам, проблемными для Кремля были именно те регионы, в которые привозят мариупольцев. Украинцы, зараженные «вирусом национализма», способны приложить руку к развалу «империи», от которой уже пытался отделиться Дальний Восток.

Отметим, что в Офисе Зеленского считают, что в России набирают обороты два процесса, которые способствуют ее развалу. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что происходит в молчаливых и депрессивных регионах РФ.